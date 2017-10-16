İzmit'te okul kantinlerine ceza yağdı

İzmit Belediye Encümeni bugün Emine Zeybek Başkanlığında yoğun bir gündemle toplandı. İhaleye çıkan 13 yerden 7’si kiraya verilirken, elde kalan 6 yer 25 Ekim Çarşamba günü yeniden ihaleye çıkacak.

29 gündem maddesini görüşen İzmit Belediye Encümeni, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 70 okul kantinine yaptığı denetimde 16 okul kantinine 227’şer TL para cezası kesti. Okulların kantinlerinde hijyensiz gıda maddesi ve gazlı içecekler satmaktan 50. Yıl Ortaokulu, İnkılap Ortaokulu, 7. Boru İlkokulu ve Ortaokulu, İzmit Atatürk MTAL, Özel Cebir Koleji, Fatma Seher İlkokulu, Kocatepe İlkokulu, Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi, Gazi Lisesi, Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, Muammer Dereli Fen Lisesi, Ziya Gökalp İlkokulu, Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hızır Reis Ortaokulu ve İlkokulu kantinlerine toplam 3 bin 632 TL para cezası uygulandı. Toplantıda Mehmet Ali Paşa’da bulunan 3262 ada 2 nolu parseldeki bina Encümen kararıyla kamulaştırılırken, kiraladığı iş yerini açmayan Alikahya Fatih Mahallesi’nde bulunan büfenin işletmecisi Mustafa Keleş’e Belediye’nin uyarılarına uymadığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesine karar verildi.

İzmit Belediyesi, 7 yeri kiraya verdi

Şennur YILDIZ