İzmit’te okullar geri dönüşüm için yarışacak

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından her yıl okullar arası atık toplama yarışması düzenleniyor. Bu seneki yarışmanın da başladığını söyleyen yetkililer, “İzmit Belediyesi olarak ambalaj atığı, atık pil, bitkisel atık yağ ve elektronik atık toplama yarışması düzenledik. Yarışma 27 Mayıs 2018’de sona erecek. Okullar topladıkları atık miktarına göre değerlendirilecek ve en çok atık toplayan okullar ödüllendirilecek” dediler.

Geri dönüşüm atığı yarışmasının geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda büyük ilgi görmesi bekleniyor.