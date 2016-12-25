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İzmit'te on binler terörü lanetledi

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İzmit'te on binler terörü lanetledi
Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından organize edilen yürüyüşe 10 binler katıldı. Katılımcılar hep birlikte tek yürek olarak terörü lanetledi.

HDP ÖNÜNE BARİKAT

38 Sivil Toplum kuruluşunun oluşturduğu Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından organize edilen ve “Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet” sloganıyla düzenlenen yürüyüşe 10 binlerin katılımıyla gerçekleşti. Saat 13.30’da başlayan yürüyüş için binlerce kişi erken saatlerde Merkez Bankası alanında toplandı. Yürüyüşe katılmak için alana gelmek isteyen vatandaşlar ise kurulan arama noktalarından geçerek tek tek arandı. Bin 600 polisin görev aldığı yürüyüş için geniş güvenlik oluşturuldu. Emniyet adeta kuş uçurtmadı. Yürüyüş yolu çevresi demir barikat çevrilirken, HDP İl binası önü de kapatıldı.

MUHALEFET YOKTU

Yürüyüşe Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, KOÜ Rektörü Prof.Dr.Sadettin Hülagü, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı. Öte yandan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü katılım göstermedi. Sarıbay yürüyüşe katılmama sebebini siyasi parti il başkanları ve Vali Güzeloğlu’nun İsmet İnönü’nün ölüm yıl dönümü için mesaj yayınlamaması olarak gösterdi. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise Ankara’da olduğu için katılamadığını ifade etti.

SLOGAN ATILDI

Merkez Bankası önünden başlayan ve Anıtpark’ta sona eren yürüyüş için yürüyüş güzergahında olan Merkez Bankası ile Perşembe Pazarı alanı arasında bulunan Hürriyet ve Cumhuriyet Caddeleri, Cengiz Topel Caddesi trafiğe kapatıldı. Yürüyüşe katılanlar HDP İl binası önünden geçerken “Meclis’te PKK istemiyoruz” sloganları attı. Yürüyüş boyunca katılımcılar  “Teröre lanet kardeşliğe evet sloganları”, “Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz” sloganları ile yürüdü. Anıtpark alanına ulaşıldığında protokol üyeleri alana kurulan sahneye çıkarak halkı selamladı. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak halkı coşturdu. Akabinde İstiklal Marşı okudu ve devamında Kuranı kerim tilaveti verildi.

HALEP İÇİN BURADAYIZ

Yürüyüş sonunda konuşan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık şunları söyledi: “Söz konusu bayrak ve vatan oldu mu, şehitlere ve milli iradeye sahip çıkmak oldu mu bu vatandaşlar hep bir arada duruyor. Şehitlerimize yapılan hain saldırılara karşı burada kardeşlik yürüyüşümüze gelen herkese teşekkür ediyorum. Planlanan tüm emperyalist planlara karşı buradayız. Halep için buradayız. Biz devlet olarak her zaman mazlum Müslüman halklarının yanında olacağız.

BİRLİĞİ BOZAMAYACAKLAR

Artık kırsal alanda tutunamayan güvenlik güçlerimiz karşısında bir gücü kalmamış terör örgütlerine lanet okuyoruz. Ülkemizin birliğine karşı emperyalist devletlerin tetikçiliğini yaptıklarını herkes anladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünya beşten büyüktür. Biz bunu tüm dünyaya göstereceğiz. Müslümanların kanından beslenen katiller, bugün olduğu gibi bu milletin birliğini bozamayacaklar. Türk halkının ortaya koyduğu sağlam iradeyi diğer Ortadoğu ülkeleri de anlamalıdır”

Çiğdem ARMAĞAN

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