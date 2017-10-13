İzmit'te örnek pazarcılara belgeleri verildi

İzmit Belediyesi yeni bir uygulama başlatarak örnek pazarcıları belgelerini veriyor. Başta tertip düzen olmak üzere, müşteri ilişkileri, Pazar Yönetmeliğine uygunluğu gibi çeşitli kriterlere göre belirlenen 3 esnafa belgeleri Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç tarafından verildi. Güray Oruç, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ile birlikte Yeşilova Mahallesi'nde kurulan pazar alanına giderek sertifika almaya hak kazanan Ali Akman, İsmail Keskin ve Mehmet Demir'e belgelerini teslim ederek, teşekkür etti.

Belge tesliminin ardından pazarı da gezerek esnaf ve vatandaşlarla da görüşen Güray Oruç, "Semt pazarlarının modern hale getirilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmasına büyük önem veriyoruz. Bunun için de kapalı pazar projesini her geçen gün daha da geliştiriyoruz. İzmit'in 7 ayrı noktasına halen kapalı pazarda hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız sıcaktan, soğuktan etkilenmeden rahat bir şekilde alışveriş yapabilmektedir. Bir taraftan şehrimize modern pazarlar kazandırırken bir taraftan da esnaf ve vatandaş ilişkilerinin gelişmesi için çalışıyoruz. Örnek pazarcı uygulamamızda bunlardan biri. Hedefimiz bütün pazarcı esnafının sertifika almasıdır" dedi.