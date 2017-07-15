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İzmit'te otomobiller çarpıştı! 3 yaralı

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İzmit'te otomobiller çarpıştı! 3 yaralı
İzmit'te iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun Ankara istikametinde seyreden Mustafa Safitürk (28) idaresindeki 54 EJ 311 plakalı otomobil, Körfez Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki bariyere çarptı. Yola savrulan bu araç, daha sonra aynı istikamette giden Tarık Koçtepe'nin (21) kullandığı 41 AT 091 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Safitürk ile diğer araçta bulunan sürücü Koçtepe ve Cihat İslam Uğur (21) yaralandı.

Safitürk, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, Koçtepe, İzmit Seka Devlet Hastanesine, Uğur ise Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Cihat İslam Uğur'un hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan D-100 karayolunun Ankara yönü, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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