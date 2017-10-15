İzmit'te pazar alanları her hafta temizleniyor

Kocaeli’nin dört bir yanında haftada 18 semt pazarının kurulduğunu söyleyen İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “On binlerce kişinin alış veriş yaptığı Pazar alanlarında başta temizlik olmak üzere hiçbir olumsuzluğu çözümüne büyük önem veriyoruz. Pazar tezgahlarının kurulumundan önce ve pazarın kapanmasından sonra bölgelerde genel temizlik yapılıyor. Özellikle pazarın sona erdiği geceler alanların önce kaba temizliği yapılıyor, ardından da tazyikli suyla yıkanıyor” dediler.