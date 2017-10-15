İzmit'te pazar alanları her hafta temizleniyor
İzmit’teki semt pazarlarında temizliğe büyük önem veren İzmit Belediyesi, pazar alanlarının temizliği için her hafta rutin olarak çalışma düzenliyor.
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Kocaeli’nin dört bir yanında haftada 18 semt pazarının kurulduğunu söyleyen İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “On binlerce kişinin alış veriş yaptığı Pazar alanlarında başta temizlik olmak üzere hiçbir olumsuzluğu çözümüne büyük önem veriyoruz. Pazar tezgahlarının kurulumundan önce ve pazarın kapanmasından sonra bölgelerde genel temizlik yapılıyor. Özellikle pazarın sona erdiği geceler alanların önce kaba temizliği yapılıyor, ardından da tazyikli suyla yıkanıyor” dediler.
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