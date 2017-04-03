İzmit’te pedallar orman haftası için çevrildi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın yaklaşık 8 yıl önce startını verdiği bisiklet turunda bu hafta pedallar, Orman Haftası için çevrildi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın başlangıcını yaptığı bisiklet turunda pedallar Orman Haftası için çevrildi. Her pazar o hafta ile ilgili mesajların verildiği turlarda, son olarak ağacın ve ormanın önemine dikkat çekildi.

Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Hanımeli Kültür Merkezi önünde bir araya gelen bisiklet tutkunları, “Bir fidan, bir bisiklet sağlıklı bir gelecek” yazılı afiş açarak şehir merkezine doğru pedal çevirmeye başladılar. Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) ve Bisiklet İl Temsilcisi Mehmet Bozdemir’inde yer aldığı grup, Sekapark’a kadar pedal çevirdikten sonra tekrar hareket ettikleri yere gelerek turu sonlandırdılar.