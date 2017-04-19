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İzmit'te referandum raporu:Şirintepe’de % 62 HAYIR..Gündoğdu %52 EVET

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İzmit'te referandum raporu:Şirintepe’de % 62 HAYIR..Gündoğdu %52 EVET
16 Nisan referandumunda İzmit mahallelerinin ayrıntılı incelemesinde ilginç sonuçlar çıkıyor.

Şirintepe’de geçerli 5410 oy içinde 3369(%62) Hayır oyu çıktı. Bu mahallede Evet diyenler 2050(%38) kişi oldu.

GÜNDOĞDU DA EVET

Gündoğdu’da büyük çekişme oldu. 2265 oyun 1181’i(%52) Evet, 1084’ü(%48) Hayır yönünde oldu. Turgut ve Tüysüzler mahallesinde Hayır önde çıktı. Turgut’ta 5178 geçerli oy içinde 2605(%51) Hayır, 2553(%49) Evet tercihi yapıldı. Tüysüzler’de ise geçerli 14494 oydan 894(%60) Hayır, 600(%40) Evet oyu çıktı.

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