İzmit'te Referandum Tepkisi

16 Nisan'da gerçekleşen halk oylamasında YSK’nın mühürsüz zarflarda bulunan oy pusulalarını da geçerli oy olarak saymasına itiraz etmek üzere ülke genelinde bu akşam eş zamanlı yürüyüş yapıldı.

Saat 19.00'da başlayan yürüyüş ilimizde de Cumhuriyet Parkı'nda yapıldı.Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protestoda vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile İzmir Marşı'nı söyledi.Protestoda bulunanlar, "İzmit uyuma hayır'ına sahip çık", "Faşizme karşı omuz omuza", "Hayır bitmedi daha yeni başlıyor" sloganları attı. Polis, bir grubun Cumhuriyet Parkı'na girmesine izin vermedi. Polisin takip ettiği grup Alemdar Caddesi boyunca slogan atarak Yürüyüş Yolu'na kadar yürüdü. Çiğdem ARMAĞAN

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