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İzmit'te Şam lezzetleri

İzmit'te Şam lezzetleri

İzmit Belediyesi’nin desteği ile Necati Gençoğlu Kültür Merkezi binasının üst katında kurulan Şam Mutfağı isimli yemek fabrikası bugün saat 14.00'te törenle açıldı.

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13 SURİYELİ KADIN

İzmit Belediyesi ile İşkur ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan kursta Suriyeli 13 mülteci kadın iki ay süreyle aşçılık dersi aldı. Bu kadınlar, kendileri için kurulan mutfakta bugünden itibaren Suriye-Şam yemekleri hazırlayacak. Tesiste üretilen yemekler, iş yerlerine, lokantalara satılacak.

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