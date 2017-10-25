İzmit'te Şam lezzetleri

13 SURİYELİ KADIN

İzmit Belediyesi ile İşkur ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan kursta Suriyeli 13 mülteci kadın iki ay süreyle aşçılık dersi aldı. Bu kadınlar, kendileri için kurulan mutfakta bugünden itibaren Suriye-Şam yemekleri hazırlayacak. Tesiste üretilen yemekler, iş yerlerine, lokantalara satılacak.