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İzmit'te silahlı kavga: 1 yaralı

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İzmit'te silahlı kavga: 1 yaralı
İzmit ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit Sanayi Mahallesi DSİ karşısında bulunan hurdacılar mevkisinde Naci E. aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Mustafa Yurtkulu (34) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Naci E. tabancasıyla Mustafa Yurtkulu'na ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerden yaralanan Yurtkulu, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Naci E'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

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