İzmit’te silahlı yaralama

İzmit Kadıköy Mahallesi bölgesinde bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; İzmit Kadıköy Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında M.G (33) isimli şahıs, silahla Ceyhun Ç.(25)'yi silahla yaraladı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri yaralı Ceyhun Ç.’ye ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne ambulansla kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINDA

Silahla yaralayan M.G isimli şahıs İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonunun ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Kerim YAVUZ

