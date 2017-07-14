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İzmit'te sokak kütüphanelerine yine zarar verildi

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İzmit'te sokak kütüphanelerine yine zarar verildi
İzmit Belediyesi tarafından okuma bilincini arttırmak ve okumaya teşvik etmek amacı ile faaliyete geçirilen sokak kütüphaneleri bazı kişileri rahatsız ediyor. 

Özellikle gelişmiş ülkelerde sayılarını sıkça gördüğümüz sokak kütüphanelerinden İzmit’te de 2015 yılında faaliyete geçirilmişti. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile Yürüyüş Yolu’nun Vakıflar Bankası ve Ulugazi İlkokul önüne kurulan sokak kütüphanelerine bazı kişiler sık sık zarar veriyor. Kütüphanelerin camlarını kıran, raflarını parçalayan, giydirmeleri kaldırıp yırtan bu kişiler, kütüphanelere zarar vermeyi adeta alışkanlık haline getirdiler. İzmit Belediyesi yetkilileri kütüphanelerdeki zararları  kısa süre içinde gidererek tekrar faaliyette olmasını sağlıyor. 

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Haftanın her günü 09.00-20.00 saatleri arasında açık olan kütüphanelerde her yaş grubuna hitap edecek kitap bulunuyor. Zaman zaman kitapların da alınıp bir daha yerine bırakılmadığı sokak kütüphanelerine zarar verilmesine anlam veremediklerini söyleyen yetkililer, “Art niyetli kişiler tarafından sokak kütüphanelerinin kapıları, rafları kırılmakta ve alınan kitaplar tekrar yerine bırakılmamaktadır. Kütüphanelerin dış görsel giydirmeleri soyulmakta, afiş ve benzeri şeyler yapıştırılarak kirletilmekte,  temizlenmesi mümkün olmayan kalemlerle yazılar yazılmaktadır. Hatta çoğu kez gün içerisinde bırakılan kitapların tamamı toplu olarak kasıtlı şekilde alınmaktadır.  Her defasında kütüphanelerde gerekli tamirat ve temizlik işleri yapılmakta ve sürekli yeni kitaplar konularak kütüphanelerin her zaman kitap dolu olması sağlanmaktadır. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen İzmitlilerin kitap okuma sevgisi engellenemeyecektir” dediler.

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