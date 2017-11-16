İzmit'te son kullanma tarihi geçen ürünlere imha

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri sırasında ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi. Belediye yetkilileri, gıda ürünü satan iş yerlerine yönelik denetimler sırasında tarihi geçmiş ürünlere el koydu. Ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 26 adet meyveli yoğurt, 15 adet çikolatalı puding, 2 adet tereyağı ve 8 adet krema imha edilirken, ürünleri satan kişiler hakkında da yasal işlem yapıldı. Yetkililer, vatandaşların ürün satın alırken son kullanma tarihine mutlaka dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.