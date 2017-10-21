İzmit'te 'Son Sürat' uygulama! İşte bilanço

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu ve terör olaylarında kullanılabilecek motosikletlere yönelik “Son Sürat” isimli uygulama İzmit'te de 20 Ekim Cuma günü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğünden oluşan 77 ekip ve 272 personelle gerçekleştirildi.

119 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Alınan bilgiye göre, uygulamada toplam 476 şahıs sorgulanıp, 404 motosiklet kontrol edildi. Aranan 1 kişi, görevi yaptırmamak için direnen yine 1 kişi gözaltına alındı. Çalıntı olduğu tespit edilen 1 motosiklet ele geçirildi. Uygulamada evrakları eksik olan 37 motosiklet trafikten men edildi. 9 sürücüye kasksız motosiklet kullanmaktan, 34 sürücüye belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. Toplam 119 sürücüye cezai işlem uygulandı. Uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kerim YAVUZ



