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İzmit'te sorumsuzluk bir konteynırı daha kül etti!

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İzmit'te sorumsuzluk bir konteynırı daha kül etti!
İzmit’te sorumsuz bazı kişiler yüzünden, vatandaşın ödediği vergilerle alınan çöp konteynırları kullanılmaz hale geliyor.

Şimdiye kadar onlarca konteynırın kasıtlı ya da bilinçsizlik yüzünden kullanılamaz hale geldiğini söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri,”Konteynırlara sigara izmariti, sıcak kül gibi yanıcı madde atılmaması konusunda defalarca uyarılarda bulunuyoruz. Buna rağmen bazı kişiler, plastik olan çöp konteynırlarına yanıcı madde atarak hurdaya çıkmasına neden oluyor. Her bir konteynerin maliyeti 700-800 bin lirayı geçiyor. Şimdiye kadar 50’ye yakın konteynır kullanılmaz hale geldi” dediler.

KOR HALİNDE KÖMÜR ATTILAR

Şahabettin Bilgisu Caddesi’nin valilik eski binası önündeki yer altı çöp konteynırı, kor halinde atılan kömür yüzünden kullanılamaz hale geldi. Gece geç saatlerde yeraltı konteynırından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiyeyi aradılar. Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesine rağmen konteynır kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, konteynırın kor halinde atılan kömür yüzünden yandığını belirterek ”Aklı selim birinin bunu yapması mümkün değil. Bu işte bir kasıt var, konteynırın isteyerek yakıldığını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştular.

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