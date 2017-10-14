İzmit’te tarih kokan açılış

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın büyük önem verdiği Tarih Koridoru Projesinin en önemli ayağını oluşturan Kapanca Sokak ile Osmanlı Meydanı’nın açılışı bugün görkemli bir törenle gerçekleştirildi. İzmit’in turizm kenti olması yolunda da büyük önem taşıyan açılışa Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Türkiye Muhtar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, 2. Abdülhamit Han’ın 4. Kuşaktan torunu Orhan Osmanoğlu ve ünlü sanatçı Erkan Petekkaya katıldı.

İZMİT TURİZM KENTİ OLACAKTIR

2009 yılından bu yana İğneyle kuyu kazarak en güzel çalışmayı yaptıklarını söyleyen Başkan Doğan, “Ben şu an heyecan içindeyim. Valimiz ve büyükşehir belediye başkanımız bize çok destek oldu. Bu proje birlik ve beraberlik içinde nasıl güzel çalışmaların yapıldığının en büyük göstergesidir. Burada bir tarih canlanıyor. Ben atalarız Selçuklu ve Osmanlı ile hep gurur duydum. Onların bu ruhunu yaşatmaya çalıştım. Onların yaptıkları yanında bizimkiler sadece bir vefayı yerine getirmektir. Daha yapacağımız çok iş var. 71 eseri ilmek ilmek bugünlere taşımaya çalıştık. Bir tarihi gelecek nesillere anlatılması için açık hava müzesi olarak yapılmıştır. Kim ne derse desin sanayi kenti İzmit turizm kenti olacaktır” diye konuştu.

ARANIZDA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

2.Abdülhamit Han’ın 4. Kuşaktan torunu Orhan Osmanoğlu şunları söyledi: “Beni buraya özellikle davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yağmur yağdıktan sonra toprak kokusu olur. Ben şu an buram buram toprak kokusu alıyorum. Aranızda olmaktan gururluyum” Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, ise “Bu hizmetler Kocaeli’mize yeni hizmetler yeni güç sunuyor. Bugün açılışını yapacağımız bu hizmet İzmit Belediye Başkanımız göreve geldiğinden beri arzu ettiği bir proje. Bizlerde büyükşehir belediyesi olarak turizm şehri olmak adına birçok projeyi hayata geçirdik. 13 yılda 65 tarihi eseri restore ettik. Kocaeli artık eski Kocaeli değil. Gri havası olan pis kokan Körfez’i olan bir şehir değil. Bu hepimizin eseri. Kocaeli artık bir turizm şehri” şeklinde konuştu.

BUGÜNKÜ PROJEYİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Vali Hüseyin Aksoy şu ifadelere yer verdi: “Sanayi şehri olan İzmit’in turizm şehri olmasında atılan adımı görüyoruz. İzmit belediyesine tarihe sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Bugünkü projeyi çok önemsiyoruz. Bölgemizin gelişmesi adına bu tür çalışmaların devam etmesi en önemli arzumuz” İzmit Belediyesi tarafından İzmit'in en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Akçakoca Mahallesi'nde Tarihi Koridoru Projesi kapsamında çok sayıda yapının restorasyon ve çevre düzenleme çalışması yapıldı. Osmanlı'nın ilk yıllarından kalma Akçakoca Dere Cami ve Süleyman Paşa Hamamı ile konaklar, çeşmeler restore edildi, cephe iyileştirmeler yapıldı. Akçakoca meydanında da özel düzenlemeler yapılarak bölge adeta açık hava müzesini dönüştürüldü. Günümüz ve gelecek nesillere geçmiş kültürümüzün aktarılması, toplumsal bilinçlenme, tarihe ve geçmişimize dair bilgilerin hafızalarda görsellik olarak kalmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Osmanlı Meydanında Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, Haymana Hatun gibi devlete, topluma ve dine önderlik yapmış önemli şahsiyetlerin rölyef, baskı ve öğütlerin yer alıyor. Meydanda ayrıca bölgeye adını veren Akçakoca Bey'in ant da yer alıyor.

BURAM BURAM TARİH KOKUYOR

Akçakoca Mahallesinde yer alan Kapanca Sokak, İzmit'in 19. yüz yıl mimarisi ve kent dokusu özelliklerini barındıran nadir sokaklarından biri olarak kabul ediliyor. İzmit Körfezi'ne bakan yamaçta konumlanan 151 metre uzunluğundaki sokakta da 11 adet tescilli 6 adet tescilsiz yapı yapının da 6 adet tescilsiz binanın cephe iyileştirmesi yapılırken, sarnıç ile 8 adet tescilli de yakında restorasyonu gerçekleştirildi. İzmit Körfez manzaralı sokakta biri faaliyette diğeri açılacak olan 2 adet butik yer alıyor.

Çiğdem ARMAĞAN