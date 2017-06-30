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İzmit'te termometreler 41 dereceyi gösterdi

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İzmit'te termometreler 41 dereceyi gösterdi
İzmit'te açık alandaki termometreler 41 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar gölgelere sığındı. Parklarda bazı kişiler gölgede şekerleme yaptı.

İzmit'te bunaltıcı sıcak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Parkı'nda bulunan termometre 41 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaktan bunalanlar gölgelik alanlara sığındı. Sabri Yalım Parkı, Cumhuriyet Parkı ve Yeni Cuma Parkı'nda ağaç gölgeleri sıcaklardan bunalanlarla doldu. Çimlerin üzerine oturanlar ağaçların gölgesinde sohbet ederek zaman geçirdi. Bazı kişiler gölgede şekerleme yaptı. Birçok kişi, belli aralıklarla çeşmelerde yüzlerini yıkayarak ferahlamaya çalıştı.

Sıcaktan sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Sokak hayvanları da gölgelik alanlara sığındı. Kedi ve köpekler esnafın iş yerlerinin önlerine bıraktığı kaplardan su içti. Kent merkezindeki süs havuzları ise su içen kuşlarla doldu.

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