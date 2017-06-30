İzmit'te termometreler 41 dereceyi gösterince...
İzmit'te bunaltıcı sıcak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Parkı'nda bulunan termometre 41 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaktan bunalanlar gölgelik alanlara sığındı. Sabri Yalım Parkı, Cumhuriyet Parkı ve Yeni Cuma Parkı'nda ağaç gölgeleri sıcaklardan bunalanlarla doldu.
İzmit'te açık alandaki termometreler 41 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar gölgelere sığındı. Parklarda bazı kişiler gölgede şekerleme yaptı.
30 Haziran 2017 Cuma 17:19
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