İzmit'te ulaşım zammı protesto edildi

İzmit'te, Halkevleri şehir içinde 2.30 TL olan seyahat ücretinin 2.50 TL'ye yükseltilmesini protesto etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi önceki gün şehir içi ulaşımına zam yaptı. Şehir içinde 2.30 TL olan tam bilet ücreti 2.50 TL'ye yükseltildi. Halkevleri ulaşıma yapılan zammı protesto etti. Yürüyüş Yolu'nda toplananlar 'Ulaşımda adaletsizliğe son. Ulaşım zammı geri alınsın' yazılı pankart açarak, "Ulaşımda adalet istiyoruz', 'Ulaşıma zam istemiyoruz', 'Ulaşım haktır satılamaz' yazılı dövizler taşıdı.