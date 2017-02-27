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İzmit’te ülkücü gençler bilgilerini yarıştırdı

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İzmit’te ülkücü gençler bilgilerini yarıştırdı
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın ortaöğretim birimleri arasında düzenlediği 5. Geleneksel Bilgi Yarışması’nın Marmara Bölge Elemeleri İzmit’te yapıldı.

İzmit Körfez Mahallesi 42 Evler’deki Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi’nde yapılan yarışmada 17 ilin Ülkü Ocakları temsilcileri boy gösterdi.

Bilgi Yarışması şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Melikşah Taşkın ve yönetiminin ev sahipliğindeki etkinliği çok sayıda yönetici, diğer illerin temsilcileri de ilgiyle takip etti. Taşkın yaptığı konuşmada,

“Marmara bölge elemelerine ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ülkü Ocakları olarak eğitim ve kültür faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Dini, milli, ahlaki eğitimler vererek gençleri 2023 lider ülke Türkiye’sine hazırlıyoruz” dedi.

İslami, Kültür-Sanat, Tarih, Fikri, Ülke Gündemi ve Türk Dünyası ile ilgili 30 sorunun sorulduğu yarışmada 17 ilin temsilcileri aynı sahnede birlikte yarıştı. Yapılan değerlendirme sonunda birinciliği Yalova kazanırken, ikinciliği Eskişehir elde etti.

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