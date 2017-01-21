İzmit'te ünlüler geçidi

41 Burda alışveriş merkezinin yaş günü etkinliklerine katılan ünlü sanatçılar, muhteşem performanslarıyla izleyenleri büyüledi.

Esas Holding tarafından Eski Gölcük yolu üzerinde hizmete açılan 41 Burda AVM’nin yaş günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Ateş dans şovları ve kortejle başlayan kutlama, romantik müziğin usta yorumcusu Ümit Besen, pop-rock müziğin renkli isimlerinden Pamela ve pop müziğin sevilen ismi Bora Duran’ın gerçekleştirdiği konser tüm ziyaretçilere eğlenceli ve müzik dolu bir gün yaşattı. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği kutlamalara izleyicilerde şarkılara eşlik ederek destek verdi. Konserin ardından kesilen 1. yıl pastası ile program sona erdi.

TANIŞMA FIRSATI BULDULAR

41 Burda AVM’de, 21 Ocak günü dağıtılan QR kodlarını mobil aplikasyon üzerinden okutan 3 kişi ise Bora Duran’la, 3 kişi Pamela ve 3 kişi Ümit Besen'le kuliste tanışma fırsatına sahip oldu. Kocaelililerin buluşma noktası 41 Burda AVM'de Ümit Besen, Pamela ve Bora Duran en sevilen şarkılarını seslendirdikleri muhteşem konserle tüm ziyaretçilerine eğlenceli, sürprizli ve müzik dolu bir gün yaşattı.

Kerim YAVUZ

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