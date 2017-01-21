  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Kocaeli -3 °C

İzmit'te ünlüler geçidi

»
İzmit'te ünlüler geçidi
41 Burda alışveriş merkezinin yaş günü etkinliklerine katılan ünlü sanatçılar, muhteşem performanslarıyla izleyenleri büyüledi. 

Esas Holding tarafından Eski Gölcük yolu üzerinde hizmete açılan 41 Burda AVM’nin yaş günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Ateş dans şovları ve kortejle başlayan kutlama, romantik müziğin usta yorumcusu Ümit Besen, pop-rock müziğin renkli isimlerinden Pamela ve pop müziğin sevilen ismi Bora Duran’ın gerçekleştirdiği konser tüm ziyaretçilere eğlenceli ve müzik dolu bir gün yaşattı. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği kutlamalara izleyicilerde şarkılara eşlik ederek destek verdi. Konserin ardından kesilen 1. yıl pastası ile program sona erdi.

TANIŞMA FIRSATI BULDULAR
41 Burda AVM’de, 21 Ocak günü dağıtılan QR kodlarını mobil aplikasyon üzerinden okutan 3 kişi ise Bora Duran’la, 3 kişi Pamela ve  3 kişi Ümit Besen'le kuliste tanışma fırsatına sahip oldu. Kocaelililerin buluşma noktası 41 Burda AVM'de Ümit Besen, Pamela ve Bora Duran en sevilen şarkılarını seslendirdikleri muhteşem konserle tüm ziyaretçilerine eğlenceli, sürprizli ve müzik dolu bir gün yaşattı.

Kerim YAVUZ 

Fotoğraflar için TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 3814 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Umre yolculuğunda ilk kafile gidiş tarihi!06 Kasım 2016 Pazar 22:00
  • Leman Sam sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı28 Ekim 2016 Cuma 00:53
  • Eser ve İbo kot reklamında oynarsa!24 Ekim 2016 Pazartesi 23:34
  • Gülhan ile Ramazan, İzmit’te nikah masasına oturdu04 Ekim 2016 Salı 11:36
  • Gülhan ile Ramazan bugün nikah masasında01 Ekim 2016 Cumartesi 11:27
  • Meslektaşımız Çelik, dünya evine girdi19 Eylül 2016 Pazartesi 15:56
  • Yavuz Seçkin Kocaelili hayranlarıyla buluştu29 Ağustos 2016 Pazartesi 12:01
  • Kandıra’ya Tatar gelin29 Ağustos 2016 Pazartesi 10:50
  • Ömer ve Merve dünya evine girdi27 Ağustos 2016 Cumartesi 11:27
  • Deniz Seki tahliye olacak mı?17 Ağustos 2016 Çarşamba 21:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti