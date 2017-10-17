İzmit'te üstyapı çalışmaları devam ediyor 

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kuruçeşme Doğan Mahallesi’nde merdiven, Turgut Mahallesi’nde beton yol ve Tüysüzler Mahallesi’nde de kaldırım çalışması yapıldı. Doğan Mahallesi 16. Sokak’taki 35 metrelik merdiven çalışmasında 25 metreküp beton, Turgut Mahallesi Ağlayan Uluçınar Sokak’taki beton yol çalışmasında da 23 metreküp hazır beton kullanıldı. Yetkililer, Tüysüzler Mahallesi Efe Sokak’taki kaldırım çalışmasında da 300 metre bordür, 200 metrekare de parke kullanıldığını söylediler.

