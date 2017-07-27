İzmit'te "vitamin durakları" ilgi görüyor

İzmit Belediyesi tarafından kentin işlek noktalarına yerleştirilen "vitamin durakları", yoğun ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, yaklaşık 8 yıl önce vatandaşların doğal meyve suyu içmeleri için faaliyete geçirilen "vitamin durakları"ndan ayda ortalama 10 bin kişinin yararlandığı bildirildi.

"Vitamin durakları" sayesinde yazın vatandaşlara serinleme imkanı tanındığı kaydedilen açıklamada, "Sabri Yalım Parkı, Yürüyüş Yolu Leyla Atakan Caddesi köşesi ile Fevziye Parkı'nda faaliyet gösteren vitamin duraklarında vatandaşlara organik meyve suları servis ediliyor. 24 çeşit meyve suyunun fiyatları ise piyasaya göre oldukça ekonomik." ifadeleri kullanıldı.