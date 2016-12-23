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İzmit'te yağmurlu günler

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İzmit'te yağmurlu günler
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, bölgemiz yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Bugün, yarın, pazar ve pazartesi günleri yağmur bekleniyor. Salı günü  hava bulutlu olacak.

SICAKLIK AYNI 

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak gece sıcaklıkları 0 derecenin üzerine çıkıyor.  Önümüzdeki beş gün boyunca gündüz sıcaklıkları

7-9 derece, gece sıcaklıkları 1-3 derece civarında olacak.

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