İzmit'te yağmurlu günler

SICAKLIK AYNI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak gece sıcaklıkları 0 derecenin üzerine çıkıyor. Önümüzdeki beş gün boyunca gündüz sıcaklıkları
7-9 derece, gece sıcaklıkları 1-3 derece civarında olacak.
SICAKLIK AYNI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak gece sıcaklıkları 0 derecenin üzerine çıkıyor. Önümüzdeki beş gün boyunca gündüz sıcaklıkları
7-9 derece, gece sıcaklıkları 1-3 derece civarında olacak.
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