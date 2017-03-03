İzmit'te yaşayanlar dikkat! Halk oylamasıyla ilgili merak ettiklerinizi öğrenebileceksiniz

İzmit Kaymakamlığı bünyesinde Referandum Koordinasyon Merkezi kuruldu.

16 Nisan Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği ile ilgili referandum hakkında her konuda halkın ve siyasi partilerin bilgi alışının sağlanması, referandum günü sandıkların güvenliğinin sağlanması, kullanılan oyların düzen içinde seçim kurullarına intikalinin sağlanması amacıyla İzmit Kaymakamlığı bünyesinde “İlçe Halk Oylaması Koordinasyon Merkezi” kurulduğu açıklandı.

Kaymakamlık Halk Oylaması Koordinasyon Merkezi mesai saatleri içinde İzmit Kaymakamlığı binası 2’nci kattaki özel kalem bölümünde hizmet verecek, (322 2260- dahili 100-108) numaralı telefondan, mesai saatleri dışında ilçe emniyet müdürlüğü binasında hizmet verecek , (325 14 54-dahili 4120) numaralı telefondan ulaşılabilecek.