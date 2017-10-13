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İzmit’te yeni bir genç platform kuruluyor

İzmit’te yeni bir genç platform kuruluyor

İzmit’te yaşayan ve çalışan gençlerin bir araya gelerek oluşturduğu Genç İzmitliler Platformu, pazar günü kuruluyor

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İzmit’te yaşayan ve çalışan gençlerin bir araya gelerek oluşturduğu gençlere hitap eden ve tüm İzmit’i kapsayan Genç İzmitliler Platformu bu Pazar günü saat 10.30’da Antikkapı Restaurant’ta gerçekleştirilecek olan kahvaltılı basın toplantısıyla kuruluyor. Kurucu üyeliklerini Samet Şengöz, Ünsal Şanlı, Mehmet Mamik, Mert Kavşut, Murat Cansoy ve İsmail Akyay’ın üstlendiği platform İzmit’te yaşayan gençlere hitap ederek İzmit’li gençleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Çiğdem ARMAĞAN

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