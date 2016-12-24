İzmit'te yürüyüş hazırlıkları başladı 

Yarın Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun da katılım sağlayacağı "teröre lanet kardeşliğe evet" yürüyüşü öncesinde emniyet hazırlıkları başlattı.

Saat 13.30 başlayacak yürüyüşü için yaklaşık 3 bin adet demir barikat güvenlik için hazırlandı. Emniyet ve Büyükşehir belediye ekipleri bugün barikatları araç ile çeşitli noktalara bıraktı.

CADDELER TRAFİĞE KAPATILACAK

Merkez bankasından başlayıp Sabri Yalım parkında son bulacak yürüyüş için Hürriyet, Cumhuriyet ve Cengiz Topel Caddeleri yarın trafiğe kapatılacak. Yürüyüş yolu güvenlik için demir barikat ile çevrelenecek. Öte yandan herhangi bir olayın yaşanmaması sebebiyle HDP İl binası önünde demir barikat ile kapatılacak.

Çiğdem Armağan