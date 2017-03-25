İzmit’te zincirleme kaza!

İzmit'te meydana gelen zincirleme kazada, 3 araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya Sakıp Sabancı Caddesi'nden merkez istikametine seyir halinde olan Gizem Çepel idaresindeki 81 FK 010 plakalı panelvan tipi araç, Sanayi Caddesi kavşağında önüne çıkan araç nedeniyle yavaşladı. Önündeki aracın yavaşladığını fark edemeyen Erol Ülgen'in kullandığı 41 SR 873 plakalı kamyonet, panelvan araca, arkadan gelen Umut Alkan'ın kullandığı 81 BE 785 plakalı araç da kamyonete çarptı.

Kazada sürücülerden Gizem Çepel ve Umut Alkan ile yanındaki Bülent Kadir yaralandı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa çevredeki hastanelere kaldırdı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kerim YAVUZ

