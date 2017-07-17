İzmit'teki bot faciasında aramalar devam ediyor

İzmit Marina'da dün akşam saatlerinde 2'si çocuk 5 kişi şişme bot ile balık tutmak için denize açıldı. Deniz de seyir halinde olan bot bir anda bilinmeyen nedenle alabora oldu. Olay esnasında rotasında giden bir deniz otobüsü durumu fark ederek hemen durdu ve Otobüste çalışan bir personel yardım için denize atladı. Boğulmak üzeri olan bir şahıs son anda kurtarıldı.

YARDIM İSTEDİLER

Bu esnada Deniz Otobüsündeki görevliler polis, 112 ve itfaiye ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Deniz Otobüsünden atlayan görevlinin kurtardığı 1 kişi ile botun yanında bulunan 2 si çocuk toplam 4 kişi hemen olay yerine yakın olan bir teknenin olay yerine yanaşması ile tekneye alındı. Yardımda bulunan teknenin yakıtı bitince, olay yerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait bot, kazazedeleri alarak İzmit Seka Park sahiline getirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kıyıda bekleyen 3 ambulansta görevli sağlık ekipleri hemen kazazedelere müdahalede bulundu. Ardından çevre hastanelere sevk etti. Ambulansa alınarak Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 33 yaşındaki Şerafettin Büyükyaşar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.4 yaşındaki oğlu Veysel Büyükyaşar'a ise yapılan müdahalesi sonrasında yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

1 KİŞİ DE KAYIP

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 6 yaşındaki Sedat Uzel ile 27 yaşındaki Emre Kırlangıç'ın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan şişme botun alabora olması sonucu kaybolan Hakan Uzel'in bulunması için bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmit İlçesi Yenidoğan Mahallesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası olan ve Makine Kimya Fabrikasında işçi olarak çalışan Şerafettin Büyükyaşar’ın cenazesi, yapılan adli işlemler sonrasında yakınlarına teslim edildi. Büyükyaşar Yenidoğan Köşem Camii’nde kılınan öğle namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

ARAMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan evli ve 1 çocuk babası olan, olay sırasında denizde kaybolan Hakan Uzel’i arama çalışmaları hala devam ediyor. Kaybolan Hakan Uzel ile yaşamını yitiren Şerafettin Büyükyaşar’ın iyi yüzücü oldukları, ancak olay sırasında çocuklarını kurtarmak isterken boğuldukları öne sürüldü.

Çiğdem ARMAĞAN

Kayıp Hakan Uzel

Faciada ölen Şerafettin Büyükyaşar