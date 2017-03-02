İzmit’ten Kızıltepe’ye gönül köprüsü

İçişleri Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkezi tarafından Mardin Kızıltepe Belediyesi'ne de danışman olarak görevlendirilen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın bu ilçedeki hizmetleri devam ediyor.

Ağrı'nın Diyadin Belediyesi'nden sonra Kızıltepe Belediyesi’ne de danışman olarak görevlendiren Başkan Doğan, bir süre önce ilçeye İzmit’ten bir heyet göndermişti. İzmit’ten giden heyet ilçede yapılacak projelerle ilgili görüşmelerde bulunmuştu. İzmit Belediyesi ile Kızıltepe Belediyesi, bölgede ağaçlandırma ve mesire alanı için çalışma başlattı. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ayhan Varol, bölgeye giderek Kızıltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Orhan Veli Ertaş ile çalışmaları incelediler. İpekyolu ile Vatan Caddesi arasındaki 8 kilometre uzunluğundaki orta refüjde ağaçlandırma çalışmasının hızla devam ettiği ayrıca Kızıltepe’de 15 bin metrekarelik bir mesire alan çalışmasının da önümüzdeki günlerde başlayacağı kaydedildi.

Her iki belediyenin ortaklaşa olarak Kızıltepe’de bölgedeki bütün park ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışması yapacağı da bildirildi. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, yapılacak projelerle İzmit-Mardin Kızıltepe arasındaki dostluk köprüsünün daha da güçlendirileceğini belirterek, ”Ağrı Diyadin’den sonra Mardin Kızıltepe’de de hızlı bir çalışma başlattık. Yapacağımız çalışmalarla devlet millet arasındaki kaynaşmayı da sağlamlaştıracağız. Biz, İzmit olmazsa Kızıltepe de olmaz, Kızıltepe olmazsa İzmit’te olmaz düşüncesiyle devletin sıcak yüzünü bölge halkına göstermenin çabası içindeyiz. Kızıltepe’de ağaçlandırmanın yanı 15 bin metrekarelik alanda içerisinde oturma alanları, mangal yerleri, çocuk parkları, spor aletleri ile büyük bir mesire alanı oluşturacağız. Vatandaşlarımız burada günün yorgunluğunu atacak, çocuklarımız dilediğince spor yapıp oyunlar oynayabilecek. Mardin Kızıltepe’de faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz artarak devam edecek” dedi.