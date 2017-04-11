İzmit'ten sonra Körfez.. TEM'i kapatan TIR kazaları

İzmit'te 2 prefabrik ev yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yine aynı saatlerde Körfez'de 2 TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Her iki kazada da TEM otoyolunun Ankara yönü ulaşıma kapandı.

İZMİT'TE TIR DEVRİLDİ

TEM otoyolundan Ankara yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 EH 871 dorse pkalalı tır, İzmit ilçesi Alikahya mevkisinde şarampole devrildi.

Devrilme sonucu tırın üzerindeki 2 prefabrik evden biri yola düştü. Arkadan gelen 03 SM 848 plakalı kamyonet yola düşen prefabrik eve çarptı. Kazada, ilk belirlemeye göre kamyonette bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ankara yönüne giden sürücüler, trafik ekipleri tarafından Kandıra gişelerinden D-605 karayoluna yönlendiriliyor. Ekipler, devrilen tırın ve prefabrik evin yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

HEREKE'DE İKİ TIR ÇARPIŞTI

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine doğru giden Hasan Alemdar idaresindeki 54 MYK 343 dorse plakalı tel demir yüklü tır, TEM otoyolu Hereke Tüneli çıkışında aynı istikamette gitmekte olan Doğan Güdük'ün kullandığı 34 GB 9342 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Hasan Alemdar, olay yerinde sevk edilen sağlık ekibi tarafından ambülansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapatılan TEM otoyolunun Ankara istikameti, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.