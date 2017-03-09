İzmit'in yürüyüş, toplanma,miting güzergahı açıklandı

İzmit'te yürüyüş güzergahı-toplanma yeri olarak Kandıra kavşağı Şehit Rafet Karacan Bulvar başlangıcı, yürüyüş güzergâhı Şehit Rafet Karacan Bulvarı ve miting alanları da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ya da Anıt Park olarak kararlaştırıldı. Karar Kocaeli Valiliğince onaylanarak yürürlüğe girdi.

İzmit Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuru şöyle:

Bilindiği gibi 2911 sayılı; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahı’ başlıklı 6'ncı maddesi:

‘’…İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde ve 22 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir…

Belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı ile valilik ve kaymakamlık internet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulur.’’ denmektedir.



İzmit Kaymakamlığımızca kanunun emirlerinin yerine getirilmesi amacıyla kanunun emrettiği yukarda yazılı yerlerden görüşler yazılı olarak sorulmaktadır.



2017 yılında alınan cevapların ve görüşlerin büyük çoğunluğu ve özellikle esnaf ve ticaret yerleri temsilcileri olan kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar Yürüyüş Yolu dışındaki alanları toplantı ve gösteri yürüyüş yeri olarak teklif etmişlerdir.

İlçemizin kalbi noktasında bulunan ve yürüyüş yolu olarak anılan Hürriyet caddesi, Cumhuriyet caddesi ve devamındaki Cengiz Topel Caddesi üzerinde ve civarında 3.520 iş yeri, kamu kurumları ve okullar bulunmaktadır.

Ayrıca bu üç cadde, güzergahları boyunca 61 ara cadde ve sokak tarafından kesilmektedir.



Bölgedeki esnaflarımızın gerek bizzat tarafımıza olan talepleri, gerek kanunda bahsedilen temsilci odalarının resmi cevapları bu bölgede toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması ve yapılmaması yolunda olmuştur.

Kentimizin en yoğun ticari hayatının bulunduğu, her gün en az 200 bin insanın geçiş yaptığı ve yine her gün en az 30 bin aracın geçiş yaptığı ‘Yürüyüş Yolu’nda güvenlik açısından da düşünülerek ilçemizin ve ilimizin yaya ve trafik akışını durdurma noktasına da gelen gösteri yürüyüşlerinin yapılmaması Kaymakamlığımızca da uygun bulunarak;



Yürüyüş Güzergahı -Toplanma yeri olarak Kandıra kavşağı Şehit Rafet Karacan Bulvar başlangıcı , Yürüyüş Güzergahı Şehit Rafet Karacan Bulvarı ve Miting Alanları da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Ya da Anıt Park olarak kararlaştırılmıştır.

Kanun emri gereği Ocak 2017 içinde karara bağlanmış ve Kocaeli Valiliği, İzmit Kaymakamlığı resmi internet sitelerinde yayınlanarak 15 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.