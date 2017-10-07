İzolasyon çalışması sırasında yangın

Yangın bugün 15.30 sıralarında İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Erkan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; güzellik merkezinin üst katındaki evin çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden işçiler durumu itfaiyeyi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği evde daha sonra soğutma çalışması yapıldı.

Kerim YAVUZ