Jan Dark, tam not aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Jan Dark oyununun prömiyeri SDKM’de gerçekleştirildi. Oyun tiyatro severlerden tam not aldı.

JAN DARK’A YENİ BİR YORUM

M.S 1429 Fransa’sında, Jan Dark adında bir kadın, işgal altında olan ülkesini kurtarmak için, inancı ve inandıklarıyla harekete geçiyor. Ve onun ulusal kahramanlığa uzanan yaşam öyküsü ve de trajik ölümü, post-dramatik tiyatro etmenleri ile yeniden yorumlanıp, günümüz dünya trajedisiyle birleşiyor. Bernard Shaw tarafından yazılan ve çevirisi Muzaffer Aksoy tarafından yapılan oyunun yönetmenliğini de Muzaffer Aksoy gerçekleştiriyor.

EZEN VE EZİLENLERİN HİKÂYESİ

Dün ve bugün, ezen ve ezilenler ile savaşın orta yerinde ayağa kalkan bir kadının hikâyesi anlatılıyor. İster günümüz Ortadoğu halkından olsun, ister geçmişte yola çıkan Jan Dark ile yollar birleşiyor. Tıpkı inancı ve inandıklarıyla, yaşadıkları ve de haykırdıklarıyla… Yarın, umut demek çünkü!

SDKM’de prömiyeri gerçekleştirilen Jan Dark oyunu ilk gösterimde seyirciler tarafından yoğun ilgi gördü. Kapalı gişe oynayan oyun büyük beğeni topladı. Oyun sonrasında yönetmen ve oyunculara çiçek takdim edildi.