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Jandarma Komutanı bugün göreve başlıyor

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Jandarma Komutanı bugün göreve başlıyor
İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz’in emekliye ayrılması üzere, yerine atanan Albay Osman Aslan bugün ilimize gelerek yeni görevine başlayacak.

Daha önce Bartın İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Albay Aslan, makamı devralacak.

KARADENİZ, İLİMİZE YERLEŞECEK
Şu an yıllık izinde olan eski İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, bugün makamına gelecek ve görevi yeni Jandarma Komutanı Osman Aslan’a devredecek. Karadeniz, ardından Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci başta olmak üzere birçok makama veda ziyaretinde bulunacak. Emekliye ayrılan Albay Mehmet Karadeniz, bundan sonraki hayatını ailesiyle birlikte Kocaeli’de sürdürecek.

Çiğdem ARMAĞAN
 

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