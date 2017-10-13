Jandarma Komutanı, muhtarlara konuk oldu

Başiskele Kullar Kız Kulesi Kafe’de gerçekleşen ziyarete Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şen, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Tuncay Aşkın, Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Numan Uysal, Kandıra Selimköy Muhtarı Ahmet Altın, İzmit Muhtarlar Derneği 2. Başkanı Selahattin Harata ve çok sayıda Mahalle Muhtarı katılım gösterdi.

“ÖĞRENCİLER ÇOK SAYIDA KÖTÜ ALIŞKANLIK EDİNİYOR”

İade-i ziyaret için teşekkür eden Başiskele mahalle muhtarı İsmail Özkar “İnternet kafelerin okullarımıza yakın olmasını hepimizin ortak sıkıntısı. Bu internet karelere ruhsat verilmemesi gerekiyor. Öğrenciler okullarından kaçık internet kafelere gidiyor ve orada sigara, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar ediniyorlar.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ OLAN İNSANLARIN YÜZÜNÜ GÖRMEK

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan ise “Sistemler içinde çeşitli alanlarda yöneticiler var. Muhtarlar da bu yöneticilerin önemli bir ayağıdır. Bu hengâmenin içinde önemli olan insanların yüzünü görmek, sırtına dokunmak, İnsanlarla iletişim kurup memnun edebilmektir. Beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

Samet Yılık