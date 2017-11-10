Jandarmadan hayvan hırsızlarına operasyon

ÇİFTLİKLERİNE GÖTÜRMÜŞLER

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şahısların olayda kullandıkları 34 DB 6306 plakalı aracı tespit etti. Yapılan takip sonucu şahısların çaldıkları hayvanları İstanbul Pendik’te bir çiftliğe götürdükleri belirlendi. İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler yaptıkları başarılı çalışma ile şüphelilerin yerini belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Pendik’te düzenlenen operasyonda çalınan 4 hayvan ile birlikte olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen ve çiftliğin sahipleri oldukları öğrenilen Ramazan D. (57) ve Hüseyin U. (52) yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Kerim YAVUZ



