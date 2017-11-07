Jandarmadan kaçak silah operasyonu

Alınan bilgiye göre; Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın güven ve huzurunun sağlanması için silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Kartepe ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda 9 adet el yapımı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ile bu tabancalara ait 71 adet fişek ele geçirildi.

Kerim YAVUZ

