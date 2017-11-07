Jandarmadan kaçak silah operasyonu
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kartepe ilçesinde yapılan ev araması sonucunda 10 tane kaçak silah ele geçirildi.
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Alınan bilgiye göre; Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın güven ve huzurunun sağlanması için silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Kartepe ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda 9 adet el yapımı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ile bu tabancalara ait 71 adet fişek ele geçirildi.
Kerim YAVUZ
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Etiketler : Jandarma, kaçak silah, operasyon, Kartepe
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