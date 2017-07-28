Jandarmadan kenevir tarlasına baskın

Kartepe'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 700 kök hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma, Kartepe Serinlikorta Mahalle'si mevkiinde kamet eden R.P. isimli şahısın uyuşturucu yetişdirdiğine dair bilgiye ulaştı. Şahısın evine düzenlenen operasyonda suç unsuruna ratslanmadı. Ancak evden ormanlık alana doğru uzanan patika yoldan şüphelenen jandarma ekipleri, yolun sonunda kenevir tarlasına ulaştı. Tarladan toplanan 700 kök hint keneviri imha edilmek üzere karakola götürülürken, suçunu itiraf eden şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Kerim YAVUZ