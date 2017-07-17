Japonlardan ter kokusunu ölçen cihaz

Hayatın her alanına kattıkları teknojilerle dünyaya damga vuran Japonya, yeni buluşlarıyla hayatı kolaylaştıracak.
TER KOKUSU ÖLÇEN CİHAZ
Japon Konica Minolta firmasının geliştirdiği ve "Kunkun" adı verilen cihaz kulak arkasından vücudun bölgelerinin ne oranda ter koktuğunu ölçüyor ve cep telefonu uygulamasına bilgileri geçiyor.
TÜRKİYE'YE DE GELSİN
Öte yandan her yaz mevsiminde özellikle toplu taşıma araçlarında ter kokularının yükseldiği ülkemize cihazın gelip gelmeyeceği ise merak konusu.
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