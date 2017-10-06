Jolly Joker, bu akşam Koray Avcı konseri ile hizmete giriyor

Eski adı ile Maas Gastropup, Jolly Joker ile franchise anlaşması yaparak yoluna Jolly Joker olarak devam ediyor. Hakan Çınar’ın işletmeciliğini yapacağı Jolly Joker, Yahya Kaptan Mahallesinde kapılarını bu akşam açıyor. İşletmenin yeni vizyonuyla açılışı Koray Avcı konseriyle saat 22.00’de olacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR KONSERE GELECEK

15 yıldır eğlence sektöründe hizmet veren İşletme sahibi Hakan Çınar (43), “İnşaat işleriyle uğraşan aile olarak, yeme içme sektöründe de hizmet veriyoruz. İşletmemiz yaklaşık bin kişilik. Hafta içi hafta sonu sabah 10.00 ile gece 02.00 arası açık olacak. Türkiye çapında olduğumuz sanatçıların hemen hepsini mekanımızda ağırlayacağız. Bunun yanında hafta sonu kahvaltı. Hafta içi dünya mutfağı ve yemek servisimiz olacak. 35 çalışanımız var. 2 kattan oluşan işletmenin üst katı VİP salonu olacak. Cuma akşamı (bu akşam) saat 22.00’da Koray Avcı konseriyle açılışımız gerçekleşecek” dedi, herkesi yeni mekanlarına davet etti.

Kerim Yavuz