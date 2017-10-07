Jolly Joker'e ruhsat şoku!

Uluslararası marka olan Jolly Joker, franchise hakkını ilk defa Kcaeli’ye verdi. Eski adı ile Maas Gastropup, Jolly Joker ile franchise anlaşması yaparak yoluna Jolly Joker olarak devam ediyor. Hakan Çınar’ın işletmeciliğini yapacağı Jolly Joker, Yahya Kaptan Mahallesinde kapılarını dün akşam açtı. İşletmenin yeni vizyonuyla açılışı Koray Avcı konseriyle saat 22.00’de oldu.

POLİS BASTI

Gecenin ilerleyen saatlerinde mekâna zabıta ve polis ekipleri baskın yaptı. İş yerinde canlı müziğin kurallara uygun

olmadığı ve bazı evraklarında eksiklikler bulunduğu ileri sürülüp konsere gelenler dışarıya çıkarıldı. Ses sanatçısı Koray Avcı da sahneden inmek zorunda kaldı. Müşterilere ise biletlerin paraları iade edildi.

Eğlence mekanı yetkilileri yaşanan olayla ilgili Ankara’dan ruhsat aldıklarını; fakat Büyükşehir Belediyesine ruhsatın ulaşmaması nedeniyle problem yaşandıklarını açıkladı.