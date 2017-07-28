  • BIST 107.882
  • Altın 143,804
  • Dolar 3,5304
  • Euro 4,1439
  • Kocaeli 25 °C

Judoculardan 19 madalya

»
Judoculardan 19 madalya
70 ilden 500 erkek ve 328 kız sporcunun rekor katılımıyla Aksaray ilinde gerçekleşen Demokrasi ve Şehitler Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor fırtınası esti.

Hasandağ Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda, Büyükşehir Kağıtspor Kulübü yıldız judocuları oldukça başarılı maçlar çıkardı. 6 Altın, 5 Gümüş, 8 Bronz ile 19 madalya kazanan judocular gelecek için umut verdi.

Büyükşehir Kağıtsporlu judoculardan Yaren Kömürcü ( 36 Kg ), Özge Sarıgül ( 44 Kg ), Sıla Ersin ( 52 Kg ), Enes Çakan ( 38 Kg ), Emre Karaduman ( 50 Kg ), Hidayet Adıyaman ( 60 Kg ), Ece Atasoy ( 32 Kg ) birincilik elde etti.  Duygu Yener ( 48 Kg ), Ayşenur Budak ( 52 Kg ), İbrahim Demirel ( 38 Kg ), Hamza Akpınar ( 50 Kg ) ikincilik kürsüsüne çıkarken Ayşenur Sülün ( 32 Kg) , Merve Azak ( 40 Kg ), Ada Aleyna Arabacı ( 44 Kg ), Hilal Özbek ( 44 Kg ), Buket Nur Karabulut ( 48 Kg ),  Seda Gürsoy ( 63 Kg ), Barış Mert Çelik ( 38 Kg ), Münir Ertuğ (+73) bronz madalya kazandı.

Öte yandan 29-30 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan’ın Selanik şehrinde yapılacak Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası’na Büyükşehir Kağıtspor Kulübü’nden 11 sporcu davet edildi. Kağıtsporlu judocuların ülkemizdeki başarılarını balkan şampiyonasında da sürdürmesi bekleniyor.

 

Bu haber toplam 85 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Futbol hakemleri Aytepe Diriliş Kampı’nda sezona hazırlanacak28 Temmuz 2017 Cuma 16:29
  • Altyapı Hüseyin Günister’e emanet28 Temmuz 2017 Cuma 16:27
  • Gölcükspor, Altay’a 1-0 kaybetti28 Temmuz 2017 Cuma 16:24
  • Buğra Göçer, Balkan Şampiyonası’na katılacak28 Temmuz 2017 Cuma 16:22
  • Miniklerde coşkulu kapanış28 Temmuz 2017 Cuma 16:18
  • Körfez Kulüpler Birliği’nden teşekkür28 Temmuz 2017 Cuma 16:16
  • ASKF, kulüpleri uyardı28 Temmuz 2017 Cuma 16:13
  • Gölcükspor’da altyapının başına o getirildi28 Temmuz 2017 Cuma 11:36
  • Kocaelispor’da kongre bugün28 Temmuz 2017 Cuma 09:38
  • Eray Şamdan 6. kez Avrupa Şampiyonu27 Temmuz 2017 Perşembe 21:21
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti