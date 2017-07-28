Judoculardan 19 madalya

Hasandağ Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda, Büyükşehir Kağıtspor Kulübü yıldız judocuları oldukça başarılı maçlar çıkardı. 6 Altın, 5 Gümüş, 8 Bronz ile 19 madalya kazanan judocular gelecek için umut verdi.
Büyükşehir Kağıtsporlu judoculardan Yaren Kömürcü ( 36 Kg ), Özge Sarıgül ( 44 Kg ), Sıla Ersin ( 52 Kg ), Enes Çakan ( 38 Kg ), Emre Karaduman ( 50 Kg ), Hidayet Adıyaman ( 60 Kg ), Ece Atasoy ( 32 Kg ) birincilik elde etti. Duygu Yener ( 48 Kg ), Ayşenur Budak ( 52 Kg ), İbrahim Demirel ( 38 Kg ), Hamza Akpınar ( 50 Kg ) ikincilik kürsüsüne çıkarken Ayşenur Sülün ( 32 Kg) , Merve Azak ( 40 Kg ), Ada Aleyna Arabacı ( 44 Kg ), Hilal Özbek ( 44 Kg ), Buket Nur Karabulut ( 48 Kg ), Seda Gürsoy ( 63 Kg ), Barış Mert Çelik ( 38 Kg ), Münir Ertuğ (+73) bronz madalya kazandı.
Öte yandan 29-30 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan’ın Selanik şehrinde yapılacak Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası’na Büyükşehir Kağıtspor Kulübü’nden 11 sporcu davet edildi. Kağıtsporlu judocuların ülkemizdeki başarılarını balkan şampiyonasında da sürdürmesi bekleniyor.
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