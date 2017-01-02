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K.Birlik, Manisa ile oynuyor

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K.Birlik, Manisa ile oynuyor
2.Lig’de başarılı bir ilk yarı geçiren Kocaeli Birlikspor, Antalya kampında ikinci hazırlık maçını yarın 3.lig takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak.

Antalya Lara Sherwood Brezees Oteli sahasındaki karşılaşma 15.00’de başlayacak.

 İLK MAÇTA GÖLCÜKSPOR İLE BERABERE KALMIŞTI

Antalya kampında ilk hazırlık maçında kent derbisinde Gölcükspor ile karşılaşan Kocaeli Birlikspor,  rakibi ile 2-2 berabere kalmıştı.  Kırmızı-Siyahlı ekip, kampta ikinci hazırlık maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor karşısında sınav verecek. Ligin ilk yarısındaki kadrosunu koruyan, transfer yasağı bulunduğu için takviye yapamayan Kırmızı-Silahlı ekip, bu olumsuzluklara rağmen Antalya kampında çok iyi ortamda çalışıyor.

“Terör son bulsun”

Kocaeli Birlikspor resmi internet sitesinden yılbaşı gecesi İstanbul’da yaşanan terör olayını kınadı. Kocaeli Birlikspor Kulübü’nün açıklaması şöyle:

”İstanbul'da gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 39 kişi yaşamını yitirdi. 60'dan fazla yaralı var. Saldırıda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve yüce Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz” denildi.

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