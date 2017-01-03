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K.Birlikspor altyapısında Yavuz Haydarbeyoğlu bıraktı

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K.Birlikspor altyapısında Yavuz Haydarbeyoğlu bıraktı
İki yıldır Kocaeli Birlikspor altyapısında teknik adam olarak çalışan Yavuz Haydarbeyoğlu, görevinden ayrıldı.

Kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan Haydarbeyoğlu, kendi isteğiyle ayrıldığını, çalışma arkadaşları ve futbolculara teşekkür etti.

“HUZURLA, BAŞIM DİK OLARAK AYRILIYORUM”

“18 Ağustos 2014 Tarihinden beri görev yaptığım, Kocaeli Birlikspor Alt yapı antrenörlüğünden kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum. Görev yaptığım süre zarfında verilen görevi en iyi şekilde yerine getirme gayretimin verdiği huzurla, başım dik olarak ayrılıyorum. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım antrenör arkadaşlarıma ve sporcu kardeşlerime teşekkür eder, birlikte çalışmanın her anından büyük keyif aldığımı bilmelerini isterim” dedi.

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