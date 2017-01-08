K.Birlikspor, yarın başlıyor

Ligin ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Kocaeli Birlikspor’da futbolculara verilen iki günlük izin bitti. Kırmızı-Beyazlı ekip, bugün 13.00’de kendi tesislerinde toplanacak, 14.00’de haftanın ilk çalışmasını yapacak.

ZONGULDAK KÖMÜR’E HAZIRLANACAK

Antalya kampının son günü, Tokatspor ile oynadığı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun Burak Keskin’e yumruk atması sonucu çıkan tartışma nedeni ile karşılaşma tamamlanamamıştı. Bu tatsız olay dışında Kocaeli Birlikspor, çok iyi bir kamp dönemi geçirdi. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında sahasında Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacak olan Kocaeli Birlikspor’da en büyük sorun kötü hava koşulları, sahaların karlı kaplı olması.