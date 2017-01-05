K.Birlikspor’da Emre Öztürk ayrıldı

2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor’da ligin ikinci yarısı öncesi kayıp verdi. Kırmızı-Siyahlı ekibin, bu sezon başında Kahramanmaraşspor’dan aldığı orta saha oyuncusu Emre Öztürk ile yollarını ayırdı.

LİGİN İLK YARISINDA 8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kocaeli Birlikspor ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Öztürk, ligin ilk yarısında 8 maçta forma giydi. Daha önce Fethiyespor, Göztepe ve Malatyaspor takımlarında da forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, önceki takım arkadaşlarıyla vedalaştı, Antalya kampından ayrıldı. Başkan Erhan Yılmaz da, Emre Öztürk’e yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti, yeni tamımda başarı dileğinde bulundu.