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K.Birlikspor’da sorun yok

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K.Birlikspor’da sorun yok
2.Lig’de başarılı bir ilk yarı geçiren Kocaeli Birlikspor, devre arası kampı için gittiği Antalya Lara’da Sherwood Brezees Otel’deki çalışmalarını devam ettiriyor.

Günde çift antrenman yapan Kırmızı-Siyahlı ekip, sorunsuz bir kamp dönemi geçiriyor.

SALI GÜNÜ MANİSA BÜYÜKŞEHİR İLE OYNAYACAK
Antalya kampında ilk hazırlık maçında kent derbisinde Gölcükspor ile karşılaşan Kocaeli Birlikspor, 2-2 biten karşılaşmada kadrosunda yer alan tüm oyunculara şans vermişti. Kırmızı-Siyahlı ekip, salı günü de ikinci hazırlık maçını 3.Lig takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak. Kamp yapılan otelin sahasındaki maçın başlama saati henüz netlik kazanmadı.
 

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