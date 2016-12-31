K.Birlikspor’da sorun yok

2.Lig’de başarılı bir ilk yarı geçiren Kocaeli Birlikspor, devre arası kampı için gittiği Antalya Lara’da Sherwood Brezees Otel’deki çalışmalarını devam ettiriyor.

Günde çift antrenman yapan Kırmızı-Siyahlı ekip, sorunsuz bir kamp dönemi geçiriyor.

SALI GÜNÜ MANİSA BÜYÜKŞEHİR İLE OYNAYACAK

Antalya kampında ilk hazırlık maçında kent derbisinde Gölcükspor ile karşılaşan Kocaeli Birlikspor, 2-2 biten karşılaşmada kadrosunda yer alan tüm oyunculara şans vermişti. Kırmızı-Siyahlı ekip, salı günü de ikinci hazırlık maçını 3.Lig takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak. Kamp yapılan otelin sahasındaki maçın başlama saati henüz netlik kazanmadı.

