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Kabaoğlu’nda müstakil tapu

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Kabaoğlu’nda müstakil tapu
İzmit Belediyesi tarafından Kabaoğlu merkezde 119 hektarlık alanda gerçekleştirilen şuyulandırma sonucunda hak sahiplerine tapuları Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından verildi.

Şuyulandırma çalışmasında, 507 kişiyi ilgilendiren 364 adet parsel üretildiği, ayrıca bölgede 1 adet ortaokulu, 2 adet ilkokul,1 adet pazar alanı, 2 adet ibadet yeri, 48 adet park yeri, 1 adet sosyokültürel alan, 1 adet sağlık tesisi alanı, 1 adet kreş alanı, 1 adet belediye hizmet alanı, 2 adet teknik altyapı alanıyla 1 adet spor tesisi alanı ayrıldığı kaydedildi.

YENİ BİR ŞEHİR OLACAK

Kabaoğlu Muhtarı Ali Akbaş ile hak sahiplerinin yer aldığı tapu dağıtımında konuşan Başkan Doğan” yeni tapularınız hayırlı uğurlu olsun. İzmit Belediyesi olarak şuyulandırma çalışmasının her aşamasında sizlerle istişarelerde bulunduk. Kabaoğlu’nda oldukça şeffaf ve memnuniyetin en yüksek olduğu bir çalışmayı yaptık. Bu tür işler kolay olmuyor. Bundan sonra, içiniz rahat bir şekilde nerede ne yapacağınızı bileceksiniz.  Bu tür çalışmalar, yapıldığı yerlere değer kazandıran çalışmalardır. Şuyulandırma yapılan bölgede belki 5 sene sonra yeni bir şehir oluşacak. Allah güle güle, çoluk çocuklarınızla huzur içerisinde oturmayı nasip etsin” dedi. Vatandaşlar da Başkan Doğan’a yapılan çalışma için teşekkür ettiler.

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